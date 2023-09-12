В Шахтерске завершился ремонт в школе искусств

Ремонт в школе искусств Шахтерска выполнили при поддержке Сахалинской области. Фото: Минстрой РФ

В Шахтерске завершился капитальный ремонт школы искусств. При поддержке Сахалинской области строители восстановили фасад здания и завершили асфальтирование площадки перед центральным входом в образовательное учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ России.

— Ремонтные работы начались в конце апреля этого года. За это время были полностью отремонтированы по российским стандартам: кровля, фасад, система ливневой канализации, центральная входная группа. Кроме того, замощена тротуарная плитка, оборудован пандус для перемещения людей с ОВЗ, установлены новые противопожарные люки и двери эвакуационных выходов, заменены все окна, — заявили в ведомстве.

Строители также выполнили косметический ремонт памятника П.И. Чайковского, который установлен на территории школы.

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