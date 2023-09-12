К началу учебного года в ДНР восстановили 91 школу и 56 детских садов

Строители восстанавливают школы и детские сады по всему региону. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике к началу учебного года восстановили школы и детские сады, а также отделения МФЦ. К сентябрю ремонт завершился в 91 школе и 56 детских садах. Об этом заявила заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Юлия Мерваезова.

— К началу учебного года работы завершены в 91 школе и 56 детских садах, на остальных в 56 школах и 66 детских садах планируется завершение ремонтно-восстановительных работ до конца года. В рамках специального инфраструктурного проекта силами шеф-регионов Российской Федерации восстановлено 48 школ и 26 детских садов, — заявила замглавы Минстроя.

В ДНР также ремонтируют отделения МФЦ — 30 отделений центра восстановили к сентябрю 2023 года. В планах у строителей закончить ремонтные работы еще в 147 школах, 122 детских садах, пяти учреждениях среднего профессионального образования (СПО) и двух вузах.

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