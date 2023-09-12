В Донецке заочно осужден боец ВСУ за издевательство над российским пленным

Боевика ВСУ осудили на 14,5 лет за издевательства над российским военнопленным (архивное фото). Фото: ДАН

Верховный Суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика полка «Азов»* к 14, 5 годам лишения свободы за издевательства, побои в отношении российского военнослужащего. Следствием установлено, что гранатометчик ВСУ Вадим Гусев избил военнопленного руками и дубинкой, а также потушил об его голову сигарету. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— Гусев, испытывая сильное раздражение от того, что обстановка в городе складывается не в пользу вооруженных сил Украины, спустился в подвальное помещение дома по проспекту Нахимова в Мариуполе, где находился пленный российский военнослужащий. Несмотря на то, что руки последнего были скованы наручниками за спиной, а на голову надета повязка, Гусев решил выместить на нем свою злость, — отметили в ведомстве. — Он начал наносить военнопленному удары ногами и прорезиненной дубинкой по различным частям тела, а также затушил об его голову окурок.

В СК добавили, что суд признал достаточными доказательства виновности боевика, которые собрал Следственный Комитет. Вадиму Гусеву заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14,5 лет, он был объявлен в федеральный (международный) розыск.

* — запрещена в РФ.

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