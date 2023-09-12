В ДНР создадут 17 образовательных центров до 2030 года

Кластеры уже открылись в Шахтерске и в Донецке, открытие планируются в Горловке (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Донецкой Народной Республике до 2033 года планируют создать 17 образовательно-производственных центров. Первые два кластера по отраслям «Педагогика» и «СМИ и коммуникационные технологии» уже появились в Шахтерске и Донецке. Об этом рассказала вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.
— В рамках проекта «Профессионалитет» к 2030 году планируем создать 17 образовательно-производственных центров с участием крупных индустриальных партнеров: «Газпром», «РЖД», «Росатом» и других. Создание образовательных кластеров СПО позволит сделать подготовку студентов максимально ориентированной на потребности потенциальных работодателей, — заявила Толстыкина.
Вице-премьер подчеркнула, что конкурс на получение гранта и создания кластера «Туризм и сфера услуг» выиграл Горловский колледж технологий и сервиса.
— Планируемый охват обучающихся к 2026 году в данном кластере составит порядка 1000 человек. Отмечу, что активное участие в создании кластеров принимают потенциальные работодатели и индустриальные партнеры, — добавила Толстыкина.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мариуполе запустят предприятия по производству изделий из бетона
Руководство мариупольского завода по производству изделий из бетона смогли восстановить большую часть зданий за год (подробнее)