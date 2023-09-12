Строители обнаружили схрон боеприпасов в детском саду Мариуполя

В одном из помещений мариупольского детского сада обнаружили схрон с минами. Фото: «РКС-НР»

Строители обнаружили схрон боеприпасов в одном из посещений детского сада в Ильичевском районе Мариуполя. Специалисты отдела разминирования Департамента корпоративной защиты «РКС-НР» осмотрели боеприпасы и обезвредили их совместно с саперами. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— Специалист отдела разминирования провел обследование места обнаружения и выполнил идентификацию взрывоопасных предметов. В результате установлено, что найдены минометные мины 82-го калибра в количестве 63 штуки, — заявили в компании.

В пресс-службе «РКС-НР» добавили, что совместно с саперами боеприпасы извлекли и обезвредили. Их вывезли на полигон, где впоследствии уничтожили.

Как сообщала «КП Донецк», ранее специалисты «РКС-НР» обезвредили украинский фугасный боеприпас в Мариуполе. Он пробил пять этажей при падении на многоквартирный дом в Орджоникидзевском районе города и не сдетонировал на первом. Фугасный авиационный боеприпас обезвредили на месте.

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