Владимир Путин подчеркнул мужество сотрудников избиркомов новых регионов России

Выборы в ДНР завершились 10 сентября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Владимир Путин заявил, что удивляется мужеству членов избирательных комиссий в новых регионах России, которые работают в условиях украинских обстрелов. Об этом Президент России заявил на пленарной сессии ВЭФ.

— Я удивлен мужеству сотрудников избирательных участков, — цитируют слова Путина РИА Новости.

Как сообщала «КП Донецк», очный этап выборов депутатов в Народный Совет ДНР, а также органы местного самоуправления проходил с 8 по 10 сентября. До этого в Донецкой Народной Республике было организовано досрочное голосование, а также выезд членов избиркомов на дома. По итогам обработки 100% протоколов «Единая Россия» получила 74 места в Народном Совете ДНР, набрав 78,03% голосов избирателей. На втором месте по количеству проголосовавших оказалась КПРФ с 6,43%. ЛДПР получила 6,25%, партия «Новые люди» — 5,14 % голосов, а партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» — 3, 27%.

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