Пушилин: 30 сентября 2022 года займет достойное место в летописи России

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что 30 сентября 2022 года займет достойное место в летописи России. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что возвращение ДНР в Россию, которое состоялось 30 сентября 2022 года, – это историческая веха, восстановление справедливости.

— Для жителей Донецкой Народной Республики возвращение домой, в Россию, которое состоялось 30 сентября 2022 года, – это историческая веха, восстановление справедливости, заветная мечта, которая сбылась. Мы испытываем гордость, что и для всей России это событие знаменательное, — заявил Денис Пушилин. — Данная дата по праву займет достойное место в исторической летописи России.

Как сообщала «КП Донецк», Владимир Путин предложил установить 30 сентября Днем воссоединения России с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Согласно законопроекту, который внесен на рассмотрение в Госдуму, эта дата войдет в новейшую историю как день приятия в Россию новых регионов на правах субъектов.

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