Ямал завершил восстановление стадиона в Волновахе на 75%

Строители из Ямала завершают оборудование футбольного поля, трибун и беговых дорожек. Фото: департамент строительства ЯНАО

Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа на 75% завершили восстановление Центрального стадиона в Волновахе. Сейчас специалисты занимаются оборудованием сектора для прыжков в длину, беговой дорожки и футбольного поля площадью более 5 000 м2. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

— Работы по восстановлению центрального стадиона Волновахи, начатые Ямалом в июле текущего года, вышли на финишную прямую. Выполняется монтаж освещения, зрительских трибун на 240 посадочных мест, ограждения и входной арки стадиона. Повышенное внимание уделено современному звуковому оснащению спортивного объекта. Здесь появится и новое табло. После завершения работ он снова станет центром притяжения жителей и гостей Волновахи, — заявили в ведомстве.

Стадион станет одним из 30 объектов, которые ЯНАО восстановит в Волновахском районе ДНР. В рамках проекта «Спорт во дворе» в 18 населенных пунктах района появятся многофункциональные спортивные площадки, зоны воркаута и детские площадки.

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