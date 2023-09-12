Путин предложил учредить День воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября

Законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму. Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

Владимир Путин предложил установить 30 сентября Днем воссоединения России и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности и внесен в Государственную Думу.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации.

— Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, — сказано в документе.

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