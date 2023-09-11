Геннадий Дубовой был одним из идеологов Новороссии, членом организации «Ветераны Новороссии» и Союза добровольцев Донбасса. Фото: ТГ/Рогов

В центре Донецка 11 сентября погиб военкор Геннадий Дубовой. Причиной стало ДТП, случившееся на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на депутата Народного Совета ДНР Владислава Бердичевского.

По словам парламентария, 12 сентября в Донецк должна была приехать жена Дубового. К ее встрече Геннадий вышел купить цветы и уже возвращался к дому, когда его сбила машина.

- Да, его сбила машина. Он пошел за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами, - рассказал Бердичевский.

По данным издания «Донбасс сегодня», Геннадий Дубовой был одним из идеологов Новороссии, членом организации «Ветераны Новороссии» и Союза добровольцев Донбасса. В 2014 году вступил в ряды ополчения. Участвовал почти во всех знаковых сражениях за Донбасс. После начала СВО стал разведчиком, по совместительству работал военкором.

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