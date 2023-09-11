Украинский военный получил 25 лет за убийство мужчины и женщины в Мариуполе

Подсудимый был признан виновным в убийстве двух лиц, а также в жестоком обращении с гражданским населением. Фото: Предоставлено Прокуратурой ДНР

Верховный суд ДНР осудил на 25 лет колонии строгого режима 40-летнего военнослужащего 23 отдельного батальона 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олега Безволева, застрелившего двух мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщили «КП Донецк» в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Как было установлено в суде, в апреле 2022 года Безволев находился вместе с сослуживцами на боевой позиции в админздании на Никопольском проспекте в Мариуполе. Там солдаты увидели проходивших мимо мужчину и женщину. Выполняя незаконный приказ командира Юрия Кротюка, Безволев вместе с ним расстрелял гражданских людей.

Подсудимый был признан виновным в убийстве двух лиц, совершенном по политическим и идеологическим мотивам, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - заявили в прокуратуре.

Сообщается также, что дело Кротюка сейчас находится на рассмотрении в Верховном суде Донецкой Народной Республики.

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