Курская область передала гуманитарную помощь в детсады и школы Мангуша в ДНР

Представители Курской области привезли в Мангуш гуманитарную помощь. Фото: Минобрнауки ДНР

В детские сады и школы поселка Мангуш на юге Донецкой Народной Республики доставили гуманитарную помощь. Ее собрала и передала в качестве шефской поддержки Курская область. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ДНР.

Там уточнили, что необходимая мебель, техника и инвентарь были закуплены по запросам местных учреждений.

- Заместитель губернатора региона-шефа Виктор Карамышев и представители Министерства образования и науки Курской области по запросам подшефных детских садов привезли холодильники, телевизоры, ноутбуки, музыкальный центр, детские кроватки, столовый и спортивный инвентарь, а также игрушки и канцелярские принадлежности, - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что в школы Мангуша были доставлены книги, собранные в рамках акции «Дети - детям», и учебные комплекты с государственной символикой Российской Федерации.

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