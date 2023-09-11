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НовостиОбщество11 сентября 2023 13:24

Фонду «Защитники Отечества» в ДНР передали десять автомобилей

Автомобили отделениям фонда «Защитники Отечества» передали по инициативе депутата Госдумы от Кировской области Рахима Азимова
Виктория ПОДАРОВА
Фонд «Защитники Отечества» в ДНР получил десять автомобилей. Фото: пресс-служба фонда

Фонд «Защитники Отечества» в ДНР получил десять автомобилей. Фото: пресс-служба фонда

По инициативе депутата Госдумы от Кировской области Рахима Азимова благотворительный фонд «Единый Донбасс» получил десять автомобилей «Лада-Гранта». Их передадут в пользование отделениям фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе фонда, подчеркнув, что машины помогут наладить взаимодействие между отделениями.

— Автомобили помогут увеличить эффективность и оперативность работы отделений филиала фонда «Защитники Отечества» на территории Донецкой Народной Республики, — заявили в фонде. — На данный момент отделения филиала работают в Макеевке и Торезе. В планах — открыть площадки в 20 населенных пунктах и районах Республики. Благодаря автомобилям станет возможным взаимодействие между отделениями, а также выездная работа социальных координаторов.

Как сообщала «КП Донецк», за три месяца работы в отделения фонда «Защитники Отечества» в ДНР поступило свыше семи тысяч обращений.

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