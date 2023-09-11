Ветеринары Мариуполя привили от бешенства более 700 животных с начала года

Врачи вакцинируют домашних животных от бешенства (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветеринарная больница Мариуполя продолжает вакцинацию домашних животных против бешенства. С начала 2023 врачи привили более 700 животных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— С начала года мы привили от бешенства 389 собак и 384 кошки. Процесс продолжается, — цитируют в пресс-службе слова главного ветеринарного врача приморского города Андрея Криволапа.

В администрации подчеркнули, что все вопросы о вакцинации домашних животных против бешенства можно задать по телефону: +7 949 734 29 20. Ветбольница города также принимает групповые заявки на вакцинацию кошек и собак.

Как сообщала «КП Донецк», ранее ветеринары Мариуполя обследовали сельхозживотных на инфекционные заболевания. Врачи проводили плановые противоэпизоотические мероприятия в частном секторе Мариуполя, Талаковки и Сартаны, собирали биоматериал и вакцинировали животных.

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