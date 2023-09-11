В ДНР утвердили сумму вознаграждения за высокие результаты на олимпиадах и ЕГЭ

Правительство ДНР утвердило сумму выплат победителям и призерам олимпиад (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительство Донецкой Народной Республики утвердило сумму выплат победителям и призерам всероссийских и международных олимпиад, а также выпускникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ. Об этом заявил глава Правительства Республики Евгений Солнцев.

— Важное решение приняли с коллегами на заседании Правительства — будем материально поощрять талантливую молодежь. Определили критерии отбора ребят, проявивших выдающиеся способности в учебе и в области науки, а также порядок предоставления им денежных вознаграждений, — отметил Солнцев. — Считаю, что надо приучать детей к мысли, что быть умным и образованным — это престижно.

Премьер-министр подчеркнул, что победители всероссийских и международных олимпиад, а также «стобальники» ЕГЭ получат по десять тысяч рублей, а призеры олимпиад — пять.

Как сообщала «КП Донецк», ранее в регионе утвердили размер премий победителям конкурса «Педагог года». Абсолютному победителю выплатят 285 тысяч рублей.

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