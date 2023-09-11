В Мариуполе продолжается подготовка ко Дню города

Глава Мариуполя Моргун дал ряд поручений в связи с подготовкой ко Дню города. Фото: администрация Мариуполя

Власти Мариуполя продолжают подготовку к празднованию 245-летия города. Глава администрации приморского города Олег Моргун дал поручение сконцентрироваться на уборке и благоустройстве городских территорий.

— На текущей неделе необходимо сконцентрироваться на благоустройстве городских территорий к предстоящему 245-летию Мариуполя, которое отметим 16-го числа, — заявил мэр по итогам совещания с заместителями, руководителями подразделений горадминистрации и директорами коммунальных предприятий.

Олег Моргун также поручил определить объекты, которые еще не вошли в программу восстановления. Градоначальник подчеркнул, что понимание целевого назначения позволит включить их в программы будущих периодов. Под контролем администрации также остается работа строительных бригад.

— Необходимо проинспектировать работу стройбригад в частном секторе. С октября наши строители начнут закрывать тепловой контур в домах барачного типа, в планах до конца года – 100 домов. Контролируем своевременный завоз материалов и распределение загрузки строителей, — добавил мэр.

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