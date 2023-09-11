Полицейские раскрыли убийство в Мариуполе

Подозреваемому в убийстве мариупольчанину грозит до 15 лет лишения свободы (архивное фото). Фото: МВД ДНР

Полицейские Мариуполя задержали 42-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего собутыльника. Следствием установлено, что двое мужчин распивали спиртное, а после поссорились. В пылу конфликта злоумышленник нанес собутыльнику ножевые удары. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

— Стражи порядка задержали 42-летнего жителя Мариуполя, обоснованно подозреваемого в совершении убийства. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет, — отметили в ведомстве. — Следствием установлено, что потерпевший с товарищем распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 32-летнему хозяину жилища удары ножом в область сердца, брюшной полости, правого плеча и туловища, после чего скрылся с места преступления.

В МВД добавили, что потерпевший скончался на месте от полученных травм. Материалы дела передали в Следственный комитет РФ по ДНР.

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