В ДНР создана комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей

В ДНР создали комиссию, которая будет заниматься вопросами организации отдыха и оздоровления детей (архивное фото). Фото: ВДЦ «Орленок»

Врио Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Согласно документу, председателем комиссии назначена вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина. Указ опубликован на официальном сайте главы региона.

— К полномочиям Комиссии относятся: проведение информационно-разъяснительной работы руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей ДНР, разработка программ, мероприятий и предложений по повышению эффективности организации отдыха детей, а также информирование населения о результатах деятельности Комиссии, — сказано в документе.

Председателем Комиссии назначена Лариса Толстыкина, заместителем председателя — и.о Главы Минобрнауки Ольга Колударова.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 11 сентября.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Энергопоставляющая компания ДНР запустила чат-бот для обращений

Компания «Энергосбыт Донецк» станет гарантирующим поставщиком электроэнергии в ДНР с 1 октября 2023 года (подробнее)