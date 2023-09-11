Секретарь избиркома Донецка получил контузию при обстреле ВСУ

Секретарь избиркома ДНР был контужен во время выборов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время проведения выборов в результате обстрела ВСУ в Донецке был контужен секретарь избирательной комиссии. Об этом заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, курировавший выборы в новых регионах.

— Выборы в непростой обстановке проходили. У нас те исполнительные комитеты, которые находятся рядом с линией фронта, обстреливались… Сам процесс голосования проходил под тревожные звуки снарядов. В Донецке секретарь комиссии контужен, — заявил Сидякин.

Глава исполкома «ЕР» добавил, что во время голосования были зафиксированы прилеты беспилотных летательных аппаратов, но подсчет голосов все равно продолжился.

Как сообщала «КП Донецк», партия «Единая Россия» набрала более 78 процентов голосов на выборах депутатов в Народный Совет ДНР. Избирательная комиссия Республики обработала 100% протоколов.

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