Мать погибшего ополченца из Шахтерска рассказала о своем отношении к выборам

В ДНР проходит второй день основного этапа местных выборов. Фото: Администрация города Шахтерска

В ДНР проходит второй день основного этапа местных выборов. Мать погибшего ополченца из Шахтерска рассказала о своем отношении к этому событию.

- Счастливый день, потому что сегодня мы впервые голосуем по законам Российской Федерации. Мы голосуем за депутатов нашего городского совета. Мы голосуем за тех людей, которые будут продолжать делать добро для населения нашего города, нашей Республики в составе Российской Федерации, - отметила она.

Жительница города выразила благодарность всем защитникам Донецкой Народной Республики, которые отдали свои жизни во имя счастливого будущего Донбасса, и тем, кто сейчас крепко стоит на защите своей страны.

- Спасибо им за то, что мы можем спокойно прийти и отдать свой голос за людей, которые не просто словами и какими-то обещаниями, а делами доказывают свое отношение к нам. Я свой выбор сделала и думаю, что сыночек поддержал бы меня, - со слезами на глазах сказала женщина.

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