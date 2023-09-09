Более 40 тысяч гектаров сельхозугодий в ДНР подлежат обследованию на наличие ВОП

Уже поданы заявки на разминирование 28,2 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения в регионе Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Более 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в ДНР необходимо обследовать на наличие неразорвавшихся снарядов и мин. И это - только по предварительным оценкам аграриев и местных администраций. Об этом сообщили ДАН в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Республики.

Там уточнили, что ведомство уже подало заявки на разминирование 28,2 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения региона.

- В настоящее время Министерством агропромышленной политики и продовольствия Республики направлены заявки на проведение работ на общей площади в 28,2 тысяч гектаров в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР, - отметили в ведомстве.

Сообщается также, что с начала года саперы обследовали 3,5 тысяч гектаров земель на территории Мариуполя, Докучаевска, Володарского, Першотравневого, Тельмановского и Шахтерского районов в Донецкой Народной Республике.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сапер МЧС ДНР подорвался на мине «Лепесток» во время разминирования Киевского района Донецка

Пострадавший был прооперирован (подробнее)