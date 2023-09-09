Более 40 тысяч гектаров сельхозугодий в ДНР подлежат обследованию на наличие ВОП

Уже поданы заявки на разминирование 28,2 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения в регионе
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Более 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в ДНР необходимо обследовать на наличие неразорвавшихся снарядов и мин. И это - только по предварительным оценкам аграриев и местных администраций. Об этом сообщили ДАН в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Республики.
Там уточнили, что ведомство уже подало заявки на разминирование 28,2 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения региона.
- В настоящее время Министерством агропромышленной политики и продовольствия Республики направлены заявки на проведение работ на общей площади в 28,2 тысяч гектаров в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР, - отметили в ведомстве.
Сообщается также, что с начала года саперы обследовали 3,5 тысяч гектаров земель на территории Мариуполя, Докучаевска, Володарского, Першотравневого, Тельмановского и Шахтерского районов в Донецкой Народной Республике.
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