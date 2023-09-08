Красноярские подрядчики восстанавливают десять сильно поврежденных домов в Мариуполе

Строители восстановили здание после сильных многодневных пожаров. Фото: кадр из видео «РКС-НР»

Красноярские строители из компании «Гражданпроект» восстановят в Мариуполе десять домов со сложными разрушениями. Специалисты уже восстановили поврежденный конструктив и кровлю в доме в Орджоникидзевском районе города. Об этом сообщили в «РКС-НР».

— Этот дом, как и многие здания в этой части города, получил сильнейшие разрушения в результате обстрелов. Наибольший ущерб нанесли многодневные пожары во внутренних помещениях. Красноярские строители подарили зданию вторую жизнь: восстановили поврежденный конструктив, возвели новую кровлю, выполнили реконструкцию фасадов, заменили дверные и оконные блоки, — отметили в организации.

Сейчас строители занимаются отделкой фасада дома. Ранее строители уже заменили системы вентиляции, водо- и теплоснабжения, а также отремонтировали места общего пользования.

В организации подчеркнули, что работы на всех десяти сложных проектах в Мариуполе завершены или близки к окончанию.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе в октябре приступят к ремонту домов барачного типа

Главам районов Мариуполя поручили определить места компактного проживания людей из числа социально-незащищенных категорий населения (подробнее)