Денис Пушилин назвал потрясающим Гимн России в исполнении певца SHAMAN

Гимн России с певцом Шаманом исполнили все присутствующие на торжественном мероприятии на «Саур-Могиле» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин назвал потрясающим исполнение Гимна России певцом Шаманом. Пушилин подчеркнул, что вместе с артистом гимн исполняли все присутствующие на торжественном мероприятии в День освобождения Донбасса.

— Грандиозный концерт у подножия кургана подарил незабываемые эмоции не только зрителям, но и артистам — многие потом поделились своими впечатлениями. Легендарная высота никого не оставляет равнодушным. И совершенно потрясающим стало исполнение Гимна России Шаманом совместно со всеми присутствующими — это было действительно единение людей, которые гордятся своей историей и своей страной, — заявил глава региона.

Как сообщала «КП Донецк», в честь Дня освобождения Донбасса на «Саур-Могиле» выступили Григорий Лепс, Александр Маршал, Дмитрий Дюжев, SHAMAN, Александр Буйнов и другие российские звезды.

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