Глава ЦИК Высоцкий: Сведений о нарушениях на выборах в ДНР не поступало

Избирательные участки в ДНР будут открыты 8, 9 и 10 сентября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике не поступало сведений о нарушениях во время выборов. Об этом заявил глава избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий журналистам РИА Новости.

— На данный момент сведений о жалобах, нарушениях действующего законодательства не зарегистрировано, — цитируют слова Высоцкого в информагенстве.

Сейчас в ДНР проходит первый из трех дней голосования на выборах депутатов Народного Совета и городского совета Донецка.

Как сообщала «КП Донецк», замглавы ЦИК Росси Николай Булаев заявил, что избирательная система в новых регионах доказала свою эффективность на досрочном голосовании. Сейчас она проходит проверку в боевых условиях. Булаев также добавил, что отдельной благодарности заслуживают председатели местных избирательных комиссий. Они, по словам зампреда ЦИК РФ, провели сложный референдум и ведут непростые кампании сейчас.

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