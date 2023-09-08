Замглавы ЦИК РФ Булаев: Избирательная система в новых регионах проходит проверку в боевых условиях

Избирательная система в новых регионах уже доказала свою эффективность, а сейчас проходит проверку в боевых условиях, заявил Булаев (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что избирательная система в новых регионах России проходит проверку в боевых условиях. Она уже доказала свою эффективность во время досрочного голосования, что числе на экстерриториальных участках.
— Для нас голосование в четырех субъектах — наиболее важное, поскольку сформировать избирательную систему заново — это очень непросто. Можно с уверенностью сказать, что система доказала свою эффективность — у нас очень неплохо прошло досрочное голосование и голосование на экстерриториальных участках — и сегодня она проходит проверку в по сути боевых условиях, — заявил замглавы избиркома.
Булаев добавил, что отдельно благодарен председателям местных избирательных комиссий.
— Это те люди, которые провели в очень сложных условиях референдум и сегодня ведут непростые кампании, — добавил зампред ЦИК.
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