Замглавы ЦИК РФ Булаев: Избирательная система в новых регионах проходит проверку в боевых условиях

Избирательная система в новых регионах уже доказала свою эффективность, а сейчас проходит проверку в боевых условиях, заявил Булаев (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что избирательная система в новых регионах России проходит проверку в боевых условиях. Она уже доказала свою эффективность во время досрочного голосования, что числе на экстерриториальных участках.

— Для нас голосование в четырех субъектах — наиболее важное, поскольку сформировать избирательную систему заново — это очень непросто. Можно с уверенностью сказать, что система доказала свою эффективность — у нас очень неплохо прошло досрочное голосование и голосование на экстерриториальных участках — и сегодня она проходит проверку в по сути боевых условиях, — заявил замглавы избиркома.

Булаев добавил, что отдельно благодарен председателям местных избирательных комиссий.

— Это те люди, которые провели в очень сложных условиях референдум и сегодня ведут непростые кампании, — добавил зампред ЦИК.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Солнцев призвал жителей ДНР проявить гражданскую зрелость и проголосовать на выборах

Глава Правительства ДНР заявил, что жители смогут стать соавторами важнейших процессов в регионе (подробнее)