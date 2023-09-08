Евгений Солнцев призвал жителей ДНР проявить гражданскую зрелость и проголосовать на выборах

Избирательные участки будут открыты в ДНР три дня: 8,9 и 10 сентября (архивное фото) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев призвал жителей региона проголосовать на выборах. Премьер-министр подчеркнул, что это решение должно быть добровольным, но от личного выбора каждого зависит будущее Республики.

— Стоит ли идти на выборы? Рассуждать на эту тему можно долго: найдутся доводы и «за», и «против». Безусловно, это личный выбор каждого гражданина. Но от него зависит дальнейшее развитие нашего региона. Наше с вами общее будущее, — отметил Солнцев.

Глава Правительства подчеркнул, что все избирательные участки будут открыты три дня — 8, 9 и 10 сентября.

— Уважаемые жители Республики! Проявите гражданскую зрелость и сделайте мудрый выбор. Станьте соавторами важнейших процессов, которые происходят сегодня в нашей Республике, — добавил премьер-министр.

Как сообщала «КП Донецк», в избиркоме ДНР отметили большую активность молодежи на выборах. На участки также приходят пожилые люди и целые семьи.

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