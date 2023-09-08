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НовостиОбщество8 сентября 2023 12:05

В Мариуполе завершили первый этап реконструкции памятника азовстальцам

Специалисты восстанавливают мемориал в память о героях Великой Отечественной войны в приморском городе ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
Этот мемориал - знаковый для города. Фото: ТГ/Моргун

Этот мемориал - знаковый для города. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе частично восстановили памятник азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Горожане смогли возложить цветы и почтить память героев-земляков на церемонии открытия мемориала. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что этот памятник - знаковый для города. Однако мемориал сильно пострадал уже в наши дни - от рук неонацистов.

- Понимая, что бой за Мариуполь проигран, они решили оставить после себя выжженную землю и разрушить все знаковые и родные для горожан места. Но они не смогли уничтожить память, - отметил градоначальник.

Восстановить мемориал за собственные средства взялись специалисты из ОАО «Вагнер». Первый этап реконструкции памятника они завершили ровно в срок - ко Дню освобождения Донбасса.

- Признателен команде ОАО «Вагнер» за проявленную инициативу и бережное отношение к нашей истории, - подчеркнул мэр Мариуполя.

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