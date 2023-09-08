SHAMAN, Лепс и Буйнов выступили на Саур-Могиле в честь Дня освобождения Донбасса

Певец SHAMAN в честь Дня освобождения Донбасса исполнил гимн Российской Федерации в ходе концерта на мемориале «Саур-Могила» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В честь 80-летия освобождения Донбасса на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР прошел праздничный концерт. Перед жителями Республики выступили звезды российской эстрады - Григорий Лепс, Александр Маршал, Дмитрий Дюжев, SHAMAN, Александр Буйнов… Для собравшихся это стало большим сюрпризом.

- Я делаю свое дело с полной отдачей для того, чтобы радовать, трогать сердца людей. Я надеюсь, что у меня это получается. Если я здесь, значит, я нужен, а нужным хочется быть всегда, - рассказал после выступления SHAMAN.

- Мы приезжаем с ощущением нужности. Хочется передать свое тепло и непадение чувств, которые мы испытываем здесь - на земле великого подвига, - отметил Александр Буйнов.

Присутствовали на праздничном концерте и представители команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Камызяки» Азамат Мусагалиев, Ренат Мухамбаев и Денис Дорохов.

- У нас было общение с военнослужащими, которые защищают землю. Главная особенность в том, что они говорят сердцем, это очень душевные люди. Приятно было слышать, что даже в блиндажах есть телевизоры, и они смотрят наши концерты, - отметил Денис Дорохов.

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