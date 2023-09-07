Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 20:48

ДНР получит более 13 тысяч компьютеров от Минцифры России в 2023 году

Министерство цифрового развития выделит новым регионам России 35 тысяч компьютеров до конца года
Виктория ПОДАРОВА
Компьютеры передадут школам и других бюджетным организациям ДНР (архивное фото)

Компьютеры передадут школам и других бюджетным организациям ДНР (архивное фото)

Фото: Артем ЛЕНЦ

Школы, органы социальной защиты, администрации городов и районов ДНР до конца года получат более 13 тысяч компьютеров. Технику госучреждениям Республики выделит министерство цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций России. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании Единой России по присоединенным территориям.

До конца года мы должны поставить в новые регионы более 35 тыс. компьютеров с предустановленным программным обеспечением, — заявил министр.

Отмечается, что 13 700 компьютеров получит Донецкая Народная Республика.

Напомним, что глава Правительства ДНР Евгений Солнцев заявил о том, что ДНР отстала по уровню цифрового развития от других регионов России. Власти региона взяли курс на скорейшее внедрение цифровых технологий.

Ранее ДНР перешла на цифровое телевещение по российским стандартам.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкие артисты выступят на концерте проекта «Музыка Zа Победу!» в Красноярске

На сцене Красноярска артисты из Донецка исполнят композицию, посвященную Дню освобождения Донбасса (подробнее)