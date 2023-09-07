ДНР получит более 13 тысяч компьютеров от Минцифры России в 2023 году

Компьютеры передадут школам и других бюджетным организациям ДНР (архивное фото)
Фото: Артем ЛЕНЦ
Школы, органы социальной защиты, администрации городов и районов ДНР до конца года получат более 13 тысяч компьютеров. Технику госучреждениям Республики выделит министерство цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций России. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании Единой России по присоединенным территориям.
— До конца года мы должны поставить в новые регионы более 35 тыс. компьютеров с предустановленным программным обеспечением, — заявил министр.
Отмечается, что 13 700 компьютеров получит Донецкая Народная Республика.
Напомним, что глава Правительства ДНР Евгений Солнцев заявил о том, что ДНР отстала по уровню цифрового развития от других регионов России. Власти региона взяли курс на скорейшее внедрение цифровых технологий.
Ранее ДНР перешла на цифровое телевещение по российским стандартам.
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