Донецкие артисты выступят на концерте проекта «Музыка Zа Победу!» в Красноярске

На финальном концерте проекта выступят артисты из Донецка и других городов России (архивное фото) Фото: Мария Бакланова

Артисты из Донецка выступят на сцене Большого зала Красноярской филармонии в финальном концерте проекта «Музыка Zа Победу!». Музыканты исполнят композицию, посвященную Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в министерстве культуры Красноярского края.

— Литературно-музыкальную композицию исполнит студенческий сводный симфонический оркестр из шести городов: Донецка, Луганска, Москвы, Норильска, Новосибирска и Красноярска. Действие будет сопровождать тематический видеоряд из документальной военной хроники, а также выступление чтецов и вокальные номера, — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что проект «Музыка Zа Победу!» направлен на развитие культурных и дружеских взаимоотношений между молодыми исполнителями регионов России, осознание исторической общности и формирование чувства патриотизма. Подготовка проекта длилась девять месяцев.

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