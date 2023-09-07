В школах Донецка провели классные часы ко Дню освобождения Донбасса

Школьники Донецка возложили цветы к могилам погибших воинов. Фото: Кулемзин/ТГ

Школьники Донецка посетили классные часы, приуроченные ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 8 сентября 1943 года Москва салютовала в честь воинов Красной Армии, освободивших город. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В ходе мероприятия педагоги рассказывали детям о героическом прошлом нашего народа и познакомили их с главными страницами истории освобождения Донбасса. Школьники посмотрели видеоролики с документальными кадрами событий того времени, прослушали стихотворения и песни о войне, а также возложили цветы к могилам погибших воинов в микрорайонах школ, — отметил градоначальник.

В преддверии Дня освобождения Донбасса фонд «Я помню» и РВИО выпустили книгу «Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России». Она рассказывает о подвиге солдат Красной Армии, освобождении региона и его последующем возрождении.

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