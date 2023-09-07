Специалисты «РКС-НР» обезвредили украинский фугасный боеприпас в Мариуполе

Взрыв после детонации фугасного боеприпаса повлек разрушение нежилого дома. Фото: кадр из видео «РКС-НР»

Специалисты отдела разминирования Департамента корпоративной защиты «РКС-НР» обезвредили украинский боеприпас в Мариуполе. Фугасный авиационный боеприпас ФАБ-100 обнаружили в одном из поврежденных домов в Орджоникидзевском районе города. Он пробил пять этажей и не сдетонировал при падении на первый. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Боеприпас пробил пять этажей здания и при падении на первый этаж не сдетонировал. Так как его категорически нельзя было перемещать и дом, в котором он был обнаружен, подлежал сносу, совместно с сотрудниками силовых ведомств Российской Федерации было принято решение об уничтожении ФАБ-100 с помощью накладного заряда непосредственно на месте, — заявили в организации.

Взрыв боеприпаса повлек разрушение здания. Специалисты заранее осмотрели и оградили район лентой и предупреждающей табличкой о минной опасности.

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