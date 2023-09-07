За день ВСУ выпустили по Донецку более 140 снарядов

Под огнем ВСУ 7 сентября оказались четыре района Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за день выпустили по Донецку 141 снаряд, в том числе 13 боеприпасов с кассетной боевой частью, а также 18 ракет из РСЗО. В результате украинской агрессии повреждены жилые дома. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— За период с 9:00 до 21:00 7 сентября территория Донецка 49 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ. В Куйбышевском районе повреждены дома по улице Никополь-Мариупольской и в Киевском районе по улице Куинджи. При обстреле Петровского района повреждены частные дома по улице Удачной. Пострадал также автомобиль, — заявил градоначальник.

Напомним, что около 20:15 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня. Огонь велся с позиций боевиков в Галицыновке.

Ранее под ударом оказалась Горловка. В результате обстрела ранены шесть человек, в том числе два подростка.

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