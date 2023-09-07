Фонд «Я помню» при поддержке РВИО выпустил книгу об освобождении Донбасса в ходе Великой Отечественной войны

РВИО и фонд «Я помню» презентовали книгу об освобождении Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Фото: РВИО

Фонд сохранения исторической памяти «Я помню» при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО) издал книгу «Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России». Он рассказывает об освобождении угольного региона от немецко-фашистских захватчиков, а также возрождении промышленности Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе РВИО.

— Работу над книгой мы постарались сделать максимально комплексной. В ней описаны действия наземных войск, затронута экономическая составляющая. Но есть ещё один важный момент, который часто упускается – это идеологическое противостояние Советского Союза и нацистской Германии, — заявил директор фонда Артем Драбкин.

Книга включает в себя также справки о всех командующих, участвовавших в сражении за Донбасс. Драбкин подчеркнул, что авторы книги перевели более 3000 страниц немецких документов объемом почти 2 миллиона знаков.

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