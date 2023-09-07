По итогам восьми дней голосования явка на выборы в НС ДНР составила 45,43%

Явка на выборы депутатов Народного Совета и Горсовета Донецка составила 45,43% и 45,78% соответственно (архивное фото) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Явка на выборы депутатов в Народный Совет Донецкой Народной Республики составила 45,43%. В регионе завершился восьмой день досрочного голосования. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

— По состоянию на 18:00 7 сентября на выборах депутатов Народного Совета ДНР проголосовали 45,43% жителей. Явка на выборы депутатов Донецкого городского совета составила 45,78%, — заявили в ведомстве.

Напомним, что в ДНР завершился восьмой день досрочного голосования. В ряде районов Республики члены избиркома создали выездные бригады, чтобы ходить по домам и квартирам. Такое решение принято из соображений безопасности.

Ранее в МВД ДНР опровергли фейк о якобы грабежах во время досрочного голосования. В соцсетях появились анонимные сообщения о группе воров, которая приникает в жилые дома под видом членов избиркома. В ведомстве назвали эту информацию ложной и призвали доверять только официальным источникам.

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