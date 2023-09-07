В Мариуполе передали земельные участки трем застройщикам без торгов

Застройщика отдали в аренду без торгов пять земельных участков, на них построят жилые дома (архивное фото). Фото: Хуснуллин/ТГ

Три застройщика получат земельные участки в Мариуполе без торгов. Компании получат пять участков в приморском городе в аренду. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

Согласно документам, застройщик «Порфир» получит в аренду земельный участок площадью 3204 «квадратов» в Мариуполе, который ограничен проспектом Нахимова, улицей Черноморской, проспектом Строителей и улицей Кронштадской. На участке возведут многоквартирный жилой дом.

Застройщик «Строительное управление-2007» получит земельный участок площадью 46 622 «квадрата» в Жовтневом районе Мариуполя. Компании «РКС-Девелопмент» выделят три земельных участка: землю на проспекте Металлургов площадью 3501 «квадратов», участок на проспекте Металлургов, 60, а также участок на проспекте Металлургов и улице Соборная. Здесь планируют возвести многоквартирные дома.

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