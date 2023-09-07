Кузбасс капитально отремонтирует школу, две больницы и МФЦ в Горловке

Куззбас отремонтирует в Горловке восемь объектов, в том числе объекты теплоснабжения (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

Регион-шеф Кемеровская область капитально отремонтирует восемь объектов в Горловке. Среди них — школа, два медицинских учреждения, МФЦ и крупные объекты сетей теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ России.

— В планах Кузбасса – капитальный ремонт и восстановление крупных социально-значимых объектов, в том числе трех крупных объектов сетей теплоснабжения и ремонт с заменой водогрейного котла в котельной, капитальный ремонт школы, ремонт и замена остекления в городской поликлинике, ремонт и замена вентиляции в городской больнице, а также капитальный ремонт двух помещений под размещение многофункциональных центров, — заявили в Минстрое.

В ведомстве добавили, что при координации Минстроя в ДНР и других новых регионах развернута масштабная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию.

— Важнейшими задачами являются ремонт и строительство жилого фонда, социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и дорог. Особое внимание уделяется подготовке к осенне-зимнему периоду, — подчеркнули в министерстве.

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