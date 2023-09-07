ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО

Украинские войска возобновили обстрелы Донецка из РСЗО (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины выпустили по двум районам Донецка шесть ракет. Под огнем ВСУ из реактивной системы залпового огня оказались Куйбышевский и Киевский районы города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 20:15 зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка из реактивной системы залпового огня. Боевики выпустили по городу шесть ракет со своих позиций в населенном пункте Галицыновка, — заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее при обстреле ВСУ Горловки получили ранения шесть человек, среди них двое подростков. Вооруженные формирования Украины обстреляли жилой массив «Солнечный» в Калининском районе города. Также в результате обстрела обесточена насосная станция.

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