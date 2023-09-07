Восьмая команда медиков из Тулы осмотрела более трех тысяч школьников в Мариуполе

Медосмотры у тульских врачей прошли свыше трех тысяч школьников Мариуполя (архивное фото) Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мариуполь приехала очередная бригада медиков из Тульской области. Врачи провели медицинские осмотры уже более трех тысяч школьников приморского города. Работу команды лично контролирует замгубернатора Тульской области Дмитрий Миляев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— Восьмая бригада врачей из Тульской области провела прием граждан в оснащенном диагностическим оборудованием мобильном комплексе и в помещениях детской поликлиники. Тульские медики осмотрели 3,5 тыс. школьников и провели диспансеризацию взрослых, — отметили в администрации.

Ранее замглавы Минздрава России передал благодарности команде Минздрава Донецкой Народной Республики. Андрей Плутницкий подчеркнул, что донецкие медики работают несмотря на обстрелы и прочие трудности. Замминистра пожелал команде процветания и побед.

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