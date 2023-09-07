Замглавы Минздрава РФ вручил благодарности команде Минздрава ДНР

Команду Минздрава ДНР поздравил замглавы Минздрава России и министр здравоохранения ДНР. Фото: Гарцев/ТГ

Заместитель главы министерства здравоохранения России вручил благодарности команде Минздрава ДНР. Андрей Плутницкий отметил вклад команды Минздрава в восстановления и развитие системы здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— Андрей Николаевич отметил, что специалисты Минздрава ДНР настоящие патриоты своей Родины, своей профессии, работающие несмотря ни на какие трудности и обстрелы. Замминистра пожелал процветания и побед, — рассказал глава Минздрава ДНР Дмитрий Гарцев.

Глава республиканского ведомства подчеркнул профессионализм и несломленный дух команды Минздрава.

— Мы находимся на передовой восстановления здравоохранения Республики, и от своего имени хочу поблагодарить команду Минздрава ДНР за их несломленный дух, высокий профессионализм, ответственность, заботу о здоровье населения региона!

Напомним, что глава Минздрава России поздравил студентов и педагогов ДонГМУ с началом учебного года. На первый курс донецкого медуниверситета в 2023 году поступили более 700 будущих врачей.

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