К началу сентября в Докучаевске выполнили годовой план по ремонту улиц

В ДНР продолжают ремонт дорог регионального и местного назначения (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регион-шеф Владимирская область к сентябрю выполнила годовой план по восстановлению дорог в Докучаевске. Всего специалисты отремонтировали девять автодорог. Об этом сообщили в министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

— Владимирская область выполнила годовой план по ремонту дорог в Докучаевске. Всего регион-шеф отремонтировал в городе девять улиц. Общая площадь работ составила порядка 80 тысяч квадратных метров, — заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Минтрансе Донецкой Народной Республики заявили об окончании ремонта на трех трассах ДНР: «Донецк-Новоазовск-Седово», «Мариуполь – Урзуф» и «Розовка – Богдановка». Специалисты уже закончили ремонтные работы, а сейчас приводят в порядок обочины. Всего дорожники отремонтировали 28,8 километров автодорог регионального и местного назначения в Республике.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР завершили капитальный ремонт трассы Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь

Ремонт трассы регионального назначения Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь завершен за четыре месяца (подробнее)