В МВД ДНР опровергли фейк о грабежах во время голосования на дому

Информация о работе МВД публикуется только на официальных страницах ведомства, заявили в министерстве. Фото: МВД ДНР

МВД Донецкой Народной Республики опровергло фейковую информацию о грабежах домов и квартир во время досрочного голосования. По информации, которая распространялись в соцсетях, в Республике якобы орудует вооруженная группа лиц, которая проникает в дома под видом членов выездных избиркомов. Правоохранители назвали это ложью и призвали не доверять анонимным сообщениям в интернете.

— В социальных сетях была выявлена недостоверная информация о том, что на территории Донецкой Народной Республики орудует вооруженная группа лиц, которая под видом членов выездных избирательных комиссий проникает в жилища граждан и совершает грабежи. Данная ориентировка, размещенная якобы от имени одного из подразделений МВД, не соответствует действительности, — отметили в ведомстве.

В МВД призвали не доверять анонимным сообщениям в соцсетях.

— Полиция призывает граждан не доверять анонимным сообщениям в социальных сетях, которые распространяются в целях дискредитации правоохранительных органов и создания панических настроений среди населения! Вся достоверная информация о деятельности МВД размещается на официальных ресурсах ведомства, — отметили в министерстве.

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