Китайцы внимательно следят за происходящим на Донбассе. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопросы гостей, прибывших из Китая. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что в основном в Республику приехали блогеры и люди, которые имеют непосредственное отношение к средствам массовой информации. Они интересовались ситуацией на фронте, причинах неонацизма в Украине и восстановлением Донбасса.

- Многие наблюдатели говорят о провале украинского наступления на Республику. Вы согласны с их выводами? Каковы источники неонацизма на Украине? В чем основные трудности восстановления, если в Донбассе идет война?.. Ответил на эти и другие вопросы китайских гостей, - отметил Пушилин.

По словам лидера ДНР, китайцы внимательно следят за всем, что происходит на Донбассе, и достаточно глубоко анализируют информацию.

Глава региона также добавил, что одна из гостей - оперная певица Ван-Фан - спела «Катюшу» в разрушенном ВСУ театре Мариуполя, который сейчас восстанавливает Санкт-Петербург.

- Очень трогательно, - заметил Пушилин.

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