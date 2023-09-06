СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Волноваху 6 сентября осколочными ракетами из РСЗО HIMARS

На месте обстрела в Волновахе образовалась воронка в человеческий рост. Фото: СЦКК ДНР

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявили, что ВСУ обстреляли Волноваху в ДНР с применением осколочных ракет. Боевики выпустили по городу ракеты М-31 из РСЗО HIMARS.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Даченское, из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная). Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, — заявили в ведомстве.

В результате обстрела пострадали шесть женщин. Повреждено здание школы искусств на улице Кости Бабина, Краеведческого музея, ЗАГС, здание службы госрегистрации, кадастра и картографии, а также здание трансформаторной подстанции на улице Героя России Владимира Жоги.

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