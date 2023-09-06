Денис Пушилин посетил восстановленный онкоцентр в Мариуполе

Питерские строители капитально отремонтировали онкоцентр в Мариуполе за десять месяцев, заявил Пушилин. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин посетил восстановленный онкологический центр в Мариуполе. Специалисты из Санкт-Петербурга восстановили медицинское учреждение за десять месяцев.

— Когда в больнице и стены помогают выздоравливать, это правильное лечебное учреждение. Именно таким стал онкологический диспансер, который питерцы восстановили в Мариуполе. Специалисты из Санкт-Петербурга выполнили огромный фронт работ: восстановили конструктивы, которые пострадали от попаданий украинских снарядов, заново выполнили отделку помещений, заменили инженерные сети, — заявил Пушилин.

Врио Главы ДНР подчеркнул, что диспансер оснащен современным оборудованием. Денис Пушилин также проверил работу горячей линии мариупольской больницы №3.

— Позвонил по короткому номеру — ответили быстро и вежливо. По телефону можно записаться на прием к врачу, получить информацию о графике диспансеризации, режиме работы поликлиник города, записаться на исследование, — добавил глава региона.

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