Медики Макеевки спасли военнослужащего от ампутации руки

Врачи спасли раненного военнослужащего от ампутации руки после огнестрельного ранения. Фото: Минздрав ДНР

Пять врачей Клинической рудничной больницы Макеевки спасли военнослужащего от ампутации руки. Мужчину доставили в медучреждение в тяжелом, шоковом состоянии после огнестрельного ранения. Изначально врачи поставили вопрос об ампутации одной конечности, но приняли решение прооперировать и попробовать спасти пациента. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

— Стоял вопрос об ампутации верхней левой конечности ввиду тяжелого ее повреждения, но доктора больницы приняли решение избежать ампутации и сохранить руку пациенту. В ходе выполнения сложной многочасовой операции совместными усилиями врачей-травматологов Н.И. Хаджи, С.А. Змуленко, Э.М. Гасанова, врача- анестезиолога-реаниматолога З.В. Овчаренко, врача - сосудистого хирурга ИНВХ им. В.К. Гусака А.С. Кучерова удалось спасти жизнь и руку раненому бойцу! — отметили в Минздраве.

Сейчас боец, пострадавший во время несения службы, чувствует себя удовлетворительно.

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