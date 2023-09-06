Духовное управление мусульман России наградило мэра Мариуполя орденом «За заслуги»

Орден «За заслуги» вручили мэру Мариуполя Олегу Моргуну. Фото: Моргун/ТГ

Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручил орден «За заслуги» главе администрации Мариуполя Олегу Моргуну. Награждение прошло в восстановленной мечети в честь Султана Сулеймена Великолепного и Роксоланы

— Признателен за высокую награду. Мариуполь и его жители ценят вклад мусульман России в восстановление и дальнейшее развитие города. Уверен, наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем, — заявил Моргун.

Напомним, что ранее вице-премьер Хуснуллин осмотрел восстановление храма и мечети в Приморском парке Мариуполя. Он подчеркнул, что религиозные учреждения ремонтируют за средства из внебюджетных источников. По словам Хуснуллина, храм и мечеть нужны для жителей приморского города, сохранения культуры и традиционных ценностей России.

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