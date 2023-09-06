Ремонт КПП «Весело-Вознесенка» ускорил прохождение сельхозгрузов через границу

Модернизация КПП значительно увеличит его пропускную способность. Фото: Минтранс ДНР

Модернизация автомобильного КПП «Весело-Вознесенка» значительно ускорит время прохождения сельскохозяйственных грузов через границу. Для приоритетного пропуска сельхозтехники на пункте дополнительного осмотра открыли портальные инспекционные комплексы. Об этом сообщили в министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

— Для приоритетного пропуска сельскохозяйственной техники в пункте дополнительного осмотра Весело-Вознесенка введены в эксплуатацию портальные инспекционные комплексы. Если в прошлом году среднее время ожидания проезда сельскохозяйственных грузов составляло до 3-х дней, то сейчас оно сократилось до 12 часов, — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Минсельхоз России продолжает мониторинг ситуации на пунктах пропуска из-за того, что в ДНР завершилась уборочная кампания.

Напомним, что ремонт сейчас продолжается и на других КПП — Матвеев Курган и Куйбышево. Модернизация позволит в несколько раз увеличить пропускную способность пунктов.

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