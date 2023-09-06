Нуждающимся жителям Мариуполя передали сантехнику

Помощь получат жители Мариуполя, чье жилье пострадало в результате боевых действий. Фото: Моргун/ТГ

Нуждающиеся жители Мариуполя получат гуманитарную помощь от общественного деятеля Василия Лукина и его команды. В приморский город привезли технику, мебель и приборы для ванной комнаты. Об этом сообщил мэр Олег Моргун.

— Встретил новый гуманитарный груз для мариупольцев, жилье которых пострадало в ходе боевых действий. Ванные, поддоны для душевых, раковины, предметы мебели и технику для оборудования ванных комнат в ближайшее время распределим среди нуждающихся горожан, — отметил градоначальник.

Олег Моргун подчеркнул, что Василий Лукин передал помощь и для батальона «Каскад». Военнослужащие получат запчасти для техники и несколько беспилотных летательных аппаратов.

— Также наши защитники на передовой будут доукомплектованы снаряжением, медицинскими препаратами, антисептиками и провизией – консервами и снеками. Выразил Василию Лукунину слова признательности за постоянную поддержку и передал ему благодарность от врио Главы Республики Дениса Пушилина, — отметил градоначальник.

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