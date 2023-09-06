В ПГТУ открыли Институт строительства и кафедру подготовки строителей автодорог

В обновленных корпусах ПГТУ будут учиться будущие строители, архитекторы и дорожники. Фото: Хуснуллин/ТГ

В Приазовском государственном техническом университете (ПГТУ) Мариуполя открылся Институт строительства, архитектуры и ЖКХ. На направления подготовки института уже поступили свыше трехсот человек. Также в вузе появилась кафедра, которая будет готовить специалистов в области дорожного строительства и обеспечения работы порта. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— В ПГТУ начал работу сетевой Институт строительства, архитектуры и ЖКХ. В этом году сюда поступили 323 студента. Преподаватели ПГТУ и вуза-партнера — НИУ МГСУ —обучают их по сетевым программам бакалавриата «Архитектура» и «Строительство», — заявил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что в университете открыли кафедру для подготовки специалистов по строительству автодорог и обеспечению работы морского порта Мариуполя.

— Санкт-Петербургский политех и ФАУ «РосКапСтрой» разработали 4 сетевые программы бакалавриата — «Экономика предприятия», «Менеджмент организации», «Организация перевозок» и «Технология машиностроительного производства» и теперь обучают по ним студентов ПГТУ.

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